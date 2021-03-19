В Беларуси ограничили доступ к сайту "Голос", на котором идет голосование о переговорах с властью

Белорусский провайдер МТС, по всей видимости, ограничил доступ к сайту правозащитной инициативы "Голос", на котором проходит голосование о переговорах с властями Беларуси при международном участии. В пятницу, 19 марта, клиенты этого оператора сообщили, что не могут зайти на сайт, у пользователей других провайдеров страница пока открывается.

Через МТС страница "Голоса" либо не открывается совсем, либо появляется сообщение, что доступ "ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Как отмечает интернет-портал Tut.by, сайт "Голоса" был внесен в реестр ресурсов ограниченного доступа по решению данного министерства от 19 марта, доступный интернет-провайдерам. Поставщики интернет-услуг обязаны ограничить доступ к сайтам, идентификаторы которых включены в данный список, указывает далее издание.

"Голос" заявил, что блокировка не повлияет на голосование

Инициатива "Голос" в свою очередь заявила, что блокировка никак не повлияет на безопасность и работу сайта. "Блокировка - ожидаемый и предсказуемый шаг со стороны властей, которые понимают, на что способны белорусы с помощью "Голоса". По нашим подсчетам, с августа 2020 года это шестая публичная попытка спецслужб "сломать" платформу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "Голоса".

Как указывается далее, основная часть голосования в поддержку переговоров с международным участием "происходит в безопасных и недоступных для блокировок мессенджерах Telegram и Viber", а сайт является "дополнительным, но не единственным способом зарегистрироваться на платформе". "Люди приходят к нам регистрироваться и голосовать в основном по рекомендациям. А человеческую рекомендацию вряд ли смогут заблокировать МТС, Life:) или Белтелеком", - отмечается в заявлении.

Тихановская объявила о голосовании на платформе "Голос" о переговорах с властью

Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила об общенациональном голосовании за "начало переговоров по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве" и призвала граждан страны проголосовать за диалог с властью на сайте "Голос". Результатом могут стать переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения", указала она в видеообращении.

Тихановская также заявила, что "семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. "Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью", - отметила она. По словам Светланы Тихановской, результаты голосования помогут "добиться решительных шагов" от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН, которые "готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры".

Голосование проходит анонимно через чат-бот платформу "Голос", создатели которой указывают, что их данным доверяют, в частности, Евросоюз, США и ОБСЕ. Первые результаты оппозиция намерена обнародованы к Дню воли 25 марта.

Протесты в Беларуси продолжаются более семи месяцев

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.