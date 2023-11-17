В Беларуси нашли в подвале церкви останки 20 человек, в том числе детей

 
Reform.by
ФОТО: Sudexpert.gov.by

В подвальном помещении Свято-Покровской церкви в деревне Буховичи Кобринского района в Беларуси обнаружены костные останки. Их нашли прихожане церкви, которые помогали в проведении работ по раскопке земляного пола.

Находку направили экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Медико-криминалистическая экспертиза установила, что останки принадлежат не менее 20 лицам разного возраста, среди которых 13 детей. Повреждений, характерных для применения огнестрельного оружия, не обнаружено. Давность захоронения – более 80 лет.

Как отмечают в управлении Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Брестской области, это не первая находка на территории церкви. В прошлом году при проведении ремонтных работ также были обнаружены костные останки, которые находились в земле вместе со строительным мусором. По данному факту проводится проверка.

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