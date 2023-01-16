"Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач", — заявили в министерстве обороны Беларуси. Неделю назад на территорию Беларуси прибыла авиация ВКС России.

В Минобороны Беларуси сообщили, что в рамках маневров, во время которых "будут задействованы все аэродромы, а также полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны" страны, планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых. Учения продляться до 1 февраля.

О создании единого оборонного пространства Москва и Минск объявили в декабре 2022 года. Владимир Путин тогда же сообщил, что Россия продолжит готовить экипажи для белорусских военных самолетов, которые могут нести ядерные боеприпасы.

Ранее на территорию Беларуси прибыли около десяти тысяч российских военных. Власти обеих стран сначала объясняли это совместными учениями, а затем объявили о создании совместной группировки войск, которая приступила к "вооружённой защите союзного государства" в связи "с обострением ситуации на его западных границах".

Украинское военное командование неоднократно заявляло о возможной подготовке нового вторжения российских войск с территории Беларуси. Первая такая попытка, закончившаяся неудачей, была предпринята в самом начале войны.

В отчете британской военной разведки на прошлой неделе отмечалось, что хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении, и маловероятно, что могут быть использованы для нового наступления в Украине. Эксперты считают, более вероятным объяснением военной активности Минска стремление отвлечь Вооруженные силы Украины и заставить их держать на своих северных границах значительную группировку войск.