26 июня 2023 г. 17:13

В Беларуси начали строить лагеря для размещения бойцов ЧВК "Вагнер"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.
В Могилёвской области Беларуси уже вовсю ведётся строительство военного лагеря для наёмников ЧВК "Вагнер" в лесничестве области. Предполагается, что лагерей будет несколько, один из них расположится недалеко от города Осиповичи, пишет "Вёрстка".

«Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача [построить]», - сказал собеседник «Вёрстки». Он добавил, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Источник «Вёрстки», близкий к руководству Могилёвской области, подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наёмников отправят в Беларусь, подтверждают и родственники участников группы «Вагнер».

Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК "Вагнера" направят в Беларусь. Еще одна собеседница издания рассказала «Вёрстке», что её муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь «скорее всего», но больше на связь не выходил.

Также трое участников чатов родственников сообщили, что получали похожие сообщения от близких, но в разговоре с корреспондентом «Вёрстки» они упомянули, что не знают точно, направляются ли подразделения в сторону Беларуси. Один из собеседников сообщил, что его родственник к этому часу находится «под Ростовом».

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Источник
ru.DELFI.lt
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