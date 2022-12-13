Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки "войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".