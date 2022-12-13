aA
Минобороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил республики.
Rusijos ir Baltarusijos pratybos
Rusijos ir Baltarusijos pratybos
© AP / Scanpix

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки "войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

Каковы сейчас шансы на вторжение Беларуси в Украину?

Вступление Беларуси в войну "в худшем случае заставит...

Беларусь проверяет боевую готовность армии

Министерство обороны Беларуси объявило о начале...

TOP новостей

Первая поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву: что ждет, какие неудобства, и к чему надо готовиться

12 часов и 40 минут– столько длилась первая, спустя...

Исторически снежные зимы в Литве: сегодня все не так уж и плохо

Сообщения о снегопаде и вызванных стихией неудобствах...

Из-за обильного снега коммунальщики не могут вовремя вывезти мусор

Из-за больших сугробов мусоровозы не могут подъехать к...

Метель из Литвы не уйдет, ожидается еще одно неприятное явление

Во вторник циклон немного сдвинется на север. Ночью...

Парламент Литвы намерен принять закон о десоветизации общественных пространств

Во вторник парламент Литвы планирует проголосовать по...