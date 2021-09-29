В Беларуси мужчина застрелил сотрудника КГБ, его убили ответным огнем. Главное

Убили сотрудника КГБ

В комментарии Комитета Госбезопасности сообщается, что 28 сентября во время спецмероприятия по «отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности», в одной из квартир по сотрудникам открыли огонь из ружья на поражение.

В результате был смертельно ранен сотрудник КГБ с позывным «Нирвана». Его фамилия не сообщается. Известном только, что его звали Дмитрий. Ему был 31 год. У оперативника остались жена и малолетний ребенок.

Убили минчанина, стрелявшего в сотрудника КГБ. Кто он, какая у него семья?

Стрелявшего мужчину смертельно ранили ответным огнем. Его личность установили журналисты. Это Андрей Зельцер. Ему тоже 31 год. Андрей жил в квартире жены в доме № 29 на улице Якубовского, куда и ворвались 28 сентября силовики. Мужчина работал в EPAM, занимался фехтованием, триатлоном, бегом на длинные дистанции и трэйлраннингом. Со спортивных стартов имел множество медалей.

— Андрей кандидат в мастера спорта по рапире, но сейчас тренируется на сабле. Занимается он в любительском клубе. Там год назад мы и познакомились, — рассказал Zerkalo.io приятель молодого человека. — Тренировки у него трижды в неделю, и он их не пропускает. Вчера с 20 до 22 он тоже был на занятии. Я заезжал в клуб по своим вопросам, и мы ненадолго пересеклись. Настроение у него было хорошее, как всегда, на позитиве.

Жене Андрея 40 лет. Вместе они воспитывали 8-летнего сына. 28 сентября мальчик ушел на занятия в гимназию, оттуда его позже забрала бабушка — мама супруги Андрея, сообщила «Наша Ніва».

Примечательно, что у Андрея было два аккаунта в инстаграм. В одном он публиковал фотографии со спортивных мероприятий. Во втором размещал художественные снимки, пейзажи, портреты жены, сына, а в середине августа запостил два фото заряженного ружья ИЖ-27, из которого, предположительно, он и застрелил сотрудника КГБ. Имел ли Андрей разрешение на хранение оружия, мы не знаем. Силовые ведомства об этом ничего не сообщают.

Стрелявший убит, жена задержана

«28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого „хайпа“ проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице. С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован», — сообщили в СК.

Там также сообщили о том, что жена стрелявшего задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ. О ней известно мало: 40 лет, работает в сети магазинов косметики.

Видео перестрелки

Также было опубликовано видео перестрелки. На записи видно, как сотрудники КГБ врываются в квартиру, и один из них получает огнестрельное ранение. В ответ силовики открывают огонь из пистолетов.

Съемка ведется с нескольких ракурсов. Часть кадров снята с видеокамеры оперативников, остальное — с устройства, которое было установлено в квартире жены Зельцера. На записи видно, что и жена Зельцера вела съемку трагедии на свой мобильный телефон.