В Беларуси многодетного отца приговорили к двум годам колонии за два комментария о Лукашенко

Поводом для дела против Ципилева стали два комментария в телеграм-канале.
Первый из них, как сообщили в суде, мужчина разместил в конце февраля 2023 года в телеграм-канале "Лухтавікінгі". Комментарий подсудимого содержал всего одно слово: "Продался", что суд счел "унижением чести и достоинства Лукашенко".
Второй комментарий мужчина написал в марте, его содержание неизвестно.
Алексей Ципилев – бизнесмен, воспитывает троих детей трех, четырех и пяти лет. Силовики задержали мужчину в начале августа по месту жительства в селе Высокое Оршанского района. Затем его арестовали и отправили в СИЗО Витебска.
"Настоящее время"
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