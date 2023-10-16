В Беларуси многодетного отца приговорили к двум годам колонии за два комментария о Лукашенко

 
"Настоящее время"
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: AFP / Scanpix

Суд Оршанского района приговорил местного жителя Алексея Ципилева к двум годам колонии по делу об оскорблении Александра Лукашенко.

Поводом для дела против Ципилева стали два комментария в телеграм-канале.

Первый из них, как сообщили в суде, мужчина разместил в конце февраля 2023 года в телеграм-канале "Лухтавікінгі". Комментарий подсудимого содержал всего одно слово: "Продался", что суд счел "унижением чести и достоинства Лукашенко".

Второй комментарий мужчина написал в марте, его содержание неизвестно.

Алексей Ципилев – бизнесмен, воспитывает троих детей трех, четырех и пяти лет. Силовики задержали мужчину в начале августа по месту жительства в селе Высокое Оршанского района. Затем его арестовали и отправили в СИЗО Витебска.

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