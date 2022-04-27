В Беларуси хотят ввести смертную казнь за покушение на теракт

Палата представителей Национального собрания Беларуси в среду, 27 апреля, одобрила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие, среди прочего, возможность применения смертной казни "за покушение на совершение актов терроризма". Соответствующий законопроект был подготовлен с целью "оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы" и принят в двух чтениях.
Действующее законодательство Беларуси предусматривает смертную казнь за "некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах". Кроме того, нынешний Уголовный кодекс республики не назначает эту меру наказания за приготовление к преступлению и покушение на преступление.
Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, применяемая как исключительная мера наказания.
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