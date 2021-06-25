В Беларуси передано в суд уголовное дело в отношении оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. "Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака", - говорится в сообщении, выложенном на сайте ведомства в пятницу, 25 июня.

В сообщении уточняется, что Колесниковой и Знаку инкриминируется "совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), ч.3 ст.361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и ч.1 ст.361-1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем) уголовного кодекса РБ".

Согласно материалам дела, Колесникова и Знак "совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем". Мера пресечения оппозиционерам оставлена прежней -заключение под стражу. И Колесниковой, и Знаку грозит до 12 лет лишения свободы.

Задержание Колесниковой и Знака

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии властей, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Со своей стороны Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Максим Знак - юрист штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, который обвиняется в экономических преступлениях, был задержан 9 сентября. Через 10 дней Знаку было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси). В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку были предъявлены окончательные обвинения по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Координационный совет

В Беларуси 9 августа начались массовые акции протеста против итогов президентских выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция объявила результаты выборов сфальсифицированными. Активисты требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне массовых протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали этот орган неконституционным.