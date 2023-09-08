В Беларуси демонтировано больше половины лагеря ЧВК "Вагнер"

Разбирать палатки в лагере начали еще в конце июля. По данным группы, в нем насчитывалось 292 палатки, а сейчас уже разобрано больше 160. С момента появления последних спутниковых снимков за 23 августа разобрали еще 60 палаток.

Сейчас, по данным "Гаюна", в лагере остается около 130 палаток.