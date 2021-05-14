В Беларуси бывшего военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену

Как сообщается, Верховный суд признал Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима, а также лишению воинского звания. По имеющейся информации, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д.М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», — подтвердили информацию в Генпрокуратуре страны.

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О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там сообщили, что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».

Денису Ураду 29 лет, он родом из Россон, женат, есть ребенок. Учился в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.

В конце апреля белорусские правозащитники признали Урада политзаключенным.