"Распространение (репост, перерепост), хранение экстремистских материалов и подписка на экстремистские ресурсы преследуются по закону!" - говорится в "Телеграм"-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).

В своем заявлении ГУБОП ссылается на статью 361.1 УК (Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы), которая предусматривает до трех лет колонии. Однако в самом ведомстве утверждают, что подписавшимся на запрещенные ресурсы грозит до семи лет заключения.

ГУБОП сопроводил свое заявление длинным списком "Телеграм"-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими (в основном речь идет об оппозиционных ресурсах). В этот перечень вошли десятки наименований, включая Nexta, "Беларусь головного мозга" и "Белсат".

Спустя пару часов после заявления от некоторых "Телеграм"-каналов из экстремистского списка" начали стремительно отписываться. Количество подписчиков каналов Nexta и TUT.by сократилось на 5 тысяч человек и продолжает убывать.

"Телеграм"-каналы активно освещали протесты, вспыхнувшие в Беларуси после победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 года. Один из ведущих каналов Nexta (сейчас на него подписано более 980 тысяч пользователей) на пике протестов собирал сотни тысяч просмотров к своим публикациям. В августе прошлого года, после президентских выборов число читателей Nexta за несколько дней выросло с 300 тыс. до 1,8 млн человек. Вскоре власти обратили внимание на популярность этих ресурсов начали обвинять их в экстремизме.

Под экстремизмом в Беларуси понимают деятельность, посягающую на независимость и целостность государства, оскорбление представителя власти и распространение ложных сведений о политическом и социальном положении страны (об этом говорится в Законе о противодействии экстремизму). В контексте протестной деятельности медиа-ресурсы и "Телеграм"-каналы обвиняли в организации и призывах к демонстрациям и разжигании социальной вражды и розни.

В октябре прошлого года канал Nexta признали экстремистским, позже такая же участь постигла TUT.by и соцсети издания.