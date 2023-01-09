В Беларусь прибыла авиация ВКС России, официально - для учений

Ранее на территорию Беларуси прибыли около десяти тысяч российских военных. Власти обеих стран сначала объясняли это совместными учениями, а затем объявили о создании совместной группировки войск, которая приступила к "вооружённой защите союзного государства" в связи "с обострением ситуации на его западных границах".

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Украинское военное командование неоднократно заявляло о возможной подготовке нового вторжения российских войск с территории Беларуси. Первая такая попытка, закончившаяся неудачей, была предпринята в самом начале войны.

Также, согласно заявлениям некоторых западных и украинских военных, не исключено прямое участие белорусских военных в новом нападении на украинские территории.

Накануне один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что власти Беларуси в ближайшее время могут начать мобилизацию для оказания военной помощи России в войне против Украины. По его словам, для проведения мобилизационных мероприятий всё готово.

Белорусское руководство во главе с Лукашенко считается одним из главных союзников России, армия которой вторглась в Украину в феврале прошлого года.