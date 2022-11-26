Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей

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Скончался министр иностранных дел Владимир Макей. Ему было 64 года. О смерти министра иностранных дел сообщило белорусское государственное агентство БелТА.
Vladimiras Makėjus
Vladimiras Makėjus
© Scanpix

О причинах смерти пока ничего не известно.

Сообщение было опубликовано со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

"Ничего не предвещало" - заявил о скоропостижной кончине пресс-секретарь.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в деревне Некрашевичи, Кореличского района, Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Дипломатическую академию МИД Австрии.

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Служил в Вооруженных Силах СССР, имел звание полковник запаса. На дипломатическую работу пришел в 1993 году. В 2000 году был назначен помощником президента. В 2008 году возглавил президентскую Администрацию.

C 22 августа 2012 г. занимал пост министра иностранных дел. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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