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СМИ обратили внимание на возможные проблемы со здоровьем Александра Лукашенко, присутствовавшего на параде в День Победы в Москве. Лукашенко не смог пройти 300 метров пешком к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены после завершения парада вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и еще шестью лидерами стран СНГ, отмечает издание "Зеркало" во вторник, 9 мая.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

"Лукашенко подошел к Путину и, судя по мимике и жестам, о чем-то его попросил, Путин уточнил у него, показав рукой вперед, а затем дал знак своим охранникам. После этого Лукашенко пропал из кадра. А затем появился на заднем плане — охранник подвел его к электромобилю службы безопасности", — пишет "Зеркало", ссылаясь на телетрансляцию парада на Красной площади. После этого правитель Беларуси прибыл на электромобиле в Александровский сад, находящийся непосредственно возле Кремля. На это обстоятельство обратили внимание журналисты РИА "Новости", сообщившие, что Лукашенко "доехал до Александровского сада с ветерком".

Лукашенко досрочно вернулся в Минск

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В свою очередь "Наша Нiва" отмечает скорое возвращение Лукашенко в Минск и его отсутствие на обеде глав стран после Парада Победы. Журналисты также заметили бинт на руке белорусского правителя, а также "его безрадостный вид на трибуне и во время личной встречи с Путиным".

Между тем белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил, что в аэропорт Лукашенко приехал в сопровождении машины скорой помощи. Вечером в Минске он должен был произнести речь на площади Победы, но впервые за 29 лет не смог выступить 9 мая, за него доклад зачитал министр обороны, пишет далее Болкунец. "Сообщают, что фоне внезапной болезни у Лукашенко вновь возникли проблемы с сердцем. Несколько лет назад он перенес на ногах инфаркт", — отмечает он.

Помимо Лукашенко, в Москву в День Победы приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Deutsche Welle
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