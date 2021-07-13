7 июля Протасевич сообщил, что завел новую страницу в соцсети и ведет ее "без присмотра". Прошлый аккаунт блогера был заблокирован из-за "подозрительных действий". Обычно лицам, находящимся под домашним арестом, власти запрещают пользоваться телефоном и интернетом. 12 июля на странице аккаунта Протасевича в Twitter появлялось сообщение, что "действие учетной записи приостановлено", так как она нарушает правила Twitter. Сейчас старые твиты Протасевича вновь доступны для чтения, хотя число подписок и читателей обнулено.

Захват самолета Rynair и задержание Протасевича



Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбу на борту не обнаружили, но задержали двух пассажиров — Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу. 25 июня их перевели из СИЗО под домашний арест, сообщили родители активистов. По их словам, в настоящее время Протасевич и Сапега живут на разных съемных квартирах в Минске.



"Признания" Протасевича перед телекамерой



3 июня белорусский гостелеканал ОНТ показал видео, в котором Роман Протасевич признает себя виновным по статье 342 — "грубое нарушение общественного порядка". Он также рассказал о чате, в котором якобы обсуждалось проведение протестных акций, назвал некоторые фамилии. 14 июня Протасевич принял участие в брифинге МИД Беларуси — неожиданно для находившихся на нем журналистов и дипломатов. Организация "Репортеры без границ" осудила белорусские власти за принуждение журналистов к каким-либо признательным показаниям и их трансляцию в СМИ.

