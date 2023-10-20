Тихановская впервые отправилась с официальным визитом в страну СНГ

 
Zerkalo.io
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская 20−21 октября посетит с официальным визитом Молдову по приглашению президента Майи Санду. Политик встретится с высокопоставленными лицами страны и примет участие в Женском форуме.

"Я очень рада начать свой визит в Молдову по приглашению президента Майи Санду. Я с нетерпением жду возможности обсудить наши общие европейские устремления", — написала Светлана Тихановская на сайте X (бывшем Twitter).

Она добавила, что в ходе визита, кроме Санду, встретится со спикером молдавского парламента Игорем Гросу и парламентской группой «За демократическую Беларусь», а также примет участие в Женском форуме Молдовы.

Тихановская напомнила, как год назад молдавский парламент проголосовал за создание группы "За демократическую Беларусь": "Какой глубокий жест солидарности! Я рада визиту в Молдову и с нетерпением жду встречи с группой позднее сегодня. Благодарна парламентариям за поддержку".

Молдова — первая страна СНГ, куда Тихановская совершает официальный визит. Ранее она неоднократно встречалась с президентом Майей Санду на международных мероприятиях, в последний раз — на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

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