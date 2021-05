Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) из-за ситуации с порталом Tut.by, доступ к которому был ограничен, а также с компанией "ТУТ БАЙ МЕДИА", в отношении сотрудников которой возбудили уголовное дело по статье об уклонении от "уплаты налогов в особо крупном размере". Соответствующая запись размещена во вторник, 18 мая, в Telegram-канале Тихановской.

"Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии", - подчеркнула Тихановская. "Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям", - подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

