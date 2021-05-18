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Лидер белорусской оппозиции обвинила режим Лукашенко в убийстве СМИ, в том числе издания, которое 20 лет было "образцом независимой прессы". Команда Тихановской будет добиваться введения санкций ЕС.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Reuters / Scanpix

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) из-за ситуации с порталом Tut.by, доступ к которому был ограничен, а также с компанией "ТУТ БАЙ МЕДИА", в отношении сотрудников которой возбудили уголовное дело по статье об уклонении от "уплаты налогов в особо крупном размере". Соответствующая запись размещена во вторник, 18 мая, в Telegram-канале Тихановской.

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"Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии", - подчеркнула Тихановская. "Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям", - подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

Команда Тихановской настаивает на санкциях

Команда Тихановской настаивает на введении санкций в отношении всех ответственных за репрессии против "редакций, журналистов и блогеров" в Беларуси.

Комментарий фон дер Ляйен пока не последовал.

"Режим в Беларуси убивает СМИ"

Между тем лидер белорусской оппозиции обвинила режим Александра Лукашенко в убийстве СМИ в стране, в том числе издания, которое 20 лет было "образцом независимой прессы".

"Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, - это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас - на улицах и в тюрьмах", - уверена она.

В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая было возбуждено уголовное дело. Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ".

Сотрудники ДФР пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов.

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Deutsche Welle

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