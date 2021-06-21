Режим правящего в Беларуси Александра Лукашенко использует оппозиционного блогера Романа Протасевича, задержанного после посадки самолета Ryanair в Минске, в качестве "трофея". Такое мнение одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала в интервью порталу Tut.by, опубликованном в воскресенье, 20 июня. "Я никак не оцениваю содержание его "интервью", - подчеркнула Тихановская. "Все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было", - добавила она.

Речь идет о полуторачасовом видеоролике, аранжированном под "интервью" и показанном белорусским гостелеканалом ОНТ 3 июня. Протасевич в этом видео заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в стране, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти. "Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит", - резюмировала Тихановская.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции Евросоюза

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России София Сапега.

Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Позднее свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.

Протесты после выборов президента в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.