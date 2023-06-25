Тихановская призвала изгнать российские войска из Беларуси

"Путин может попытаться втянуть белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом", - заявила Тихановская в видеообращении, обнародованном в субботу, 24 июня.

Она сообщила, что создала оперативный штаб, который возглавил представитель Объединенного переходного кабинета по вопросам безопасности и обороны подполковник Валерий Сахащик. Тихановская считает, что Беларусь должна закрыть границу с Россией и изгнать российские войска с территории страны.

"Как эта ситуация повлияет на Беларусь, зависит только от нас с вами. Главная задача всех белорусов сейчас - сохранить безопасность и суверенитет в Беларуси, спасти нашу страну от того, во что превратилась Россия, - заявила Светлана Тихановская. - Мы приглашаем к участию представителей демократических структур. Проводим консультации с Полком Калиновского и белорусскими добровольцами. Мы следим за ситуацией. Мы будем добиваться международной поддержки наших действий".