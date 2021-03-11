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Лидер белорусской оппозиции провела онлайн-встречу с постпредами стран Евросоюза в ООН. На ней она предложила шаги по усилению давления на Лукашенко.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© AFP / Scanpix

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала постоянных представителей стран Евросоюза в ООН с помощью расследований и санкций противостоять нарушениям прав человека в Беларуси. Онлайн-встреча с постпредами ЕС в ООН прошла в среду, 10 марта, сообщает официальный сайт Тихановской.

"Я призывала раньше и буду призывать снова к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Беларуси", - заявила она, подчеркнув, что "пришло время реальных действий".

Тихановская: Для падения режима Лукашенко нужно и внутреннее и внешнее давление

С одной стороны, одним из таким действий, по ее словам, может стать создание механизма ООН по расследованию нарушений прав человека в Беларуси, пыток и жестокого обращения с мирными протестующими. С другой стороны, Тихановская призвала к расширению санкционного списка представителей белорусского режима, куда должны войти и судьи, ответственные за жестокие и неправосудные приговоры.

Тихановская неоднократно повторяла, что падение режима Александра Лукашенко станет возможным благодаря совокупному действию внутреннего и внешнего давления. По ее мнению, в какой-то момент Минск не сможет больше "избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса", заявила она накануне в Женеве. "Давление (на режим. - Ред.) должно быть усилено", - подчеркнула лидер оппозиции.

Протесты в Беларуси

Протесты против фальсификации итогов голосования в городах Беларуси начались сразу после президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты и активисты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Представители оппозиции сформировали КС для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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Deutsche Welle

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