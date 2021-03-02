Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отвергла обвинение Следственного комитета в том, что она участвовала в разработке планов по организации массовых беспорядков и захвату зданий органов госвласти в Гомеле. Соответствующее заявление во вторник, 2 марта, обнародовала пресс-служба находящейся в изгнании оппозиционерки.

"За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры - но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживали только мирные методы", - подчеркивается в документе.

Ранее Следственный комитет Беларуси сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской, а сама она объявлена в розыск. "Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - проинформировали в Следственном комитете.

Версия СК Беларуси

СК Беларуси также обнародовал видеозапись встречи Тихановской с доверенными лицами, состоявшейся, по данным следствия, 5 августа, где участники, среди которых одно время присутствует и Тихановская, обсуждают планы захвата власти в Гомеле.

В сообщении СК отмечается, что данные обстоятельства выяснились в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской Сергея, задержанного в мае 2020 года, и выделены в отдельное производство.

Сотрудники милиции задержали основных обвиняемых в период с 6 по 8 августа, им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК. Все они заключены под стражу.