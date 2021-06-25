Один из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская, комментируя сообщения о переводе активистов Романа Протасевича и Софьи Сапеги под домашний арест, заявила, что она и ее единомышленники не допустят "торга жизнями и судьбами людей". "То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, - это хорошая новость. Но домашний арест - это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А, значит, они все еще в заложниках", - написала она в своем Telegram-канале в пятницу, 25 июня.

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"Мы на связи с родителями Романа - им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софьи", - отметила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Беларуси напомнила, что в белорусских тюрьмах все еще находятся "более 500 признанных политзаключенных и еще тысячи людей по надуманным и политически мотивированным обвинениям" и обещала бороться за их освобождение. "Им в камеры до сих пор заливают хлорку, им нечем дышать вдесятером в камерах на двоих человек, их до сих пор пытают в пресс-хатах. И мы не допустим торга жизнями и судьбами заключенных - ведь только так мы добьемся свободы для каждого из этих невинных людей", - подчеркнула Светлана Тихановская.

Домашний арест для Протасевича и Сапеги

Ранее в пятницу, стало известно, что Роман Протасевич и Софья Сапега переведены под домашний арест. Сообщения СМИ позднее подтвердили и адвокат, и посольство России в Беларуси.

23 июня белорусский оппозиционный блогер Антон Мотолько опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых предположительно Протасевич и Сапега свободно гуляют в одном из парков Минска и дают интервью на камеру каким-то журналистам.

Власти Беларуси обвиняют Романа Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса страны: 130 (разжигание социальной вражды и розни), 293 (организация массовых беспорядков) и 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Россиянка Софья Сапега проходит подозреваемой по двум статьям УК Беларуси: 130 (разжигание социальной вражды и розни) и 342 (участие в массовых беспорядках).