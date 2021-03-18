Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила об общенациональном голосовании за "начало переговоров по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве". Результатом этого голосования могут стать переговоры "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения", подчеркнула Тихановская в видеообращении, опубликованном на YouTube в четверг, 18 марта.

Предполагается, что переговоры будут проходить на разных уровнях в группах, которые будут обсуждать пути выхода Беларуси из кризиса. Тихановская заявила, что "семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуации в Беларуси и заручилась поддержкой, собирала мощную, профессиональную команду. "Все они на нашей стороне. И пришло время воспользоваться этой помощью", - указала оппозиционер.

Цель - "добиться решительных шагов" со стороны ОБСЕ и ООН

Одновременно Светлана Тихановская заверила белорусов в том, что их голоса помогут "добиться решительных шагов" от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН, которые "готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры".

Голосование проходит анонимно через чат-бот платформу "Голос", создатели которой указывают, что их данным доверяют, в частности, Евросоюз, США и ОБСЕ. Первые результаты, по словам Тихановской, будут обнародованы ко Дню воли 25 марта.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.