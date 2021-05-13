Как сообщает пресс-служба Тихановской, она высказала благодарность Греции за то, что ее посол не вручил верительные грамоты Лукашенко, так как, по ее словам, «он утратил легитимность и доверие белорусского народа».

Она также рассказала о «беззаконии и эскалации репрессий в стране», судах по делам Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского, журналистов и студентов.

Она также рассказала про «нечеловеческие условия содержания в тюрьмах» и предложила Греции принять на реабилитацию репрессированных и семьи политзаключенных.

«Тихановская призвала поддержать рабочих и стачкомы, а также помочь студентам и спортсменам, которые оказались под давлением режима и не могут продолжать свою деятельность в Беларуси, — сообщает пресс-служба политика. — Тихановская отметила, что важно предоставить возможность отчисленным студентам оставаться и продолжать деятельность в Беларуси, при этом обучаясь в греческих университетах».

Тихановская и Сакелларопулу обсудили четвертый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси и план помощи, подготовленный ЕС для Беларуси.

«Тихановская призвала жителей Греции поддержать белорусов 29 мая, в глобальный день солидарности с Беларусью — годовщину с момента задержания Сергея Тихановского», — говорится в сообщении.