"Теперь человек абсолютно беззащитен". В Беларуси ликвидировали старейшую правозащитную организацию

Минюст выступил за ликвидацию Белорусского Хельсинкского комитета, старейшей в Беларуси правозащитной организации, из-за «грубого нарушения законодательства». В исковом заявлении говорится, что Минюст в результате следственных действий по неизвестному БКХ уголовному делу получил документы в отношении двух человек, которым организация оплатила гонорары за «услуги по долгосрочному наблюдению за выборами». В подтверждение этому Минюст приложил к исковому заявлению копии шести документов: договоров, приходно-кассовых ордеров и приемо-передаточных актов.

В организации говорят, что им неизвестно, о чем идет речь, но считают использование материалов уголовного дела, по которому еще не было судебного разбирательства, неправомерным.

Ликвидацию организации ее руководство называет политически мотивированной. «Мы считаем данное решение абсолютно неправосудным и будем добиваться его отмены как внутри страны (через надзорную инстанцию), так и на международном уровне (в Комитете ООН по правам человека)», — заявляют правозащитники, подчеркивая, что решение принято на фоне массовых и жестоких репрессий и что оно является частью масштабной кампании по ликвидации организаций гражданского общества.

Председатель БКХ Олег Гулак заявил «Радые Свабода», что они намерены продолжить свою работу по защите прав человека.

— Пусть сейчас не работают правовые механизмы защиты, мы будем консультировать людей — помогать им можно и в теперешней ситуации, — отметил глава БХК

Организация также намерена продолжить мониторинг ситуации в стране и информировать мировую общественность и международные организации о происходящем в Беларуси.

Одна из основателей организации, лауреат Нобелевской премии по литературе в 2015 года Светлана Алексиевич в комментарии для Zerkalo.io отметила, что с ликвидацией правозащитных организаций белорусы остаются совсем без защиты.

— Для общества это значит, что уже не на кого надеяться внутри страны. Человек обычно надеется на закон. Но закона нет, поддержки организаций, основанных для того, чтобы помочь защитить человека, тоже нет. Человек абсолютно беззащитен. А власти даже не понимают, какой огонь они раздувают, — сколько всего ведь накопилось в человеческих душах. И люди все это загоняют внутрь. Это тоже очень опасно. Никто из нас не хотел бы, чтобы стреляли на наших улицах. Но уже стреляют, — отмечает писательница.

Чем занимается Белорусский Хельсинкский комитет

Белорусский Хельсинкский комитет был основан в 1995 году по инициативе 52-х известных в стране деятелей, среди которых были Василь Быков, Рыгор Барадулин, Радим Горецкий, Светлана Алексиевич и Генадзь Буравкин. Это одна из старейших правозащитных организаций в Беларуси, в сфере деятельности которой множество направлений: от защиты прав человека, принципов равенства и недискриминации до наблюдений за выборами и мониторинга работы правоохранительных органов.

В последний год БХК активно выступал в защиту прав граждан, постоянно обращался в государственные органы по вопросам соблюдения прав человека и в случаях, когда эти права правозащитники считали нарушенными. Кроме этого организация регулярно информировала международные структуры о ситуации в стране. Например, после появления законопроекта «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» организация обращалась к спецдокладчикам ООН, полагая, что принятие закона отразится на праве на свободное выражение мнения, мирные собрания и свободу ассоциаций.

В январе правозащитники обращались в СК и Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку высказываниям замминистра внутренних дел Николая Карпенкова на опубликованной BYPOL аудиозаписи, где упоминалось о том, как был убит Александр Тарайковский, а также возбудить уголовное дело по факту его гибели. Представители организации также выступали за возбуждение уголовного дела по факту пыток блогера Николая Дедка.

В марте этого года главу организации Олега Гулака вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу.

Этим лето организация обращалась сначала в прокуратуру, а потом в Генпрокуратуру по вопросу условий содержания на Окрестина.

Этим летом БХК, как и многими правозащитными организациями, заинтересовались проверяющие органы. 6 июля Минюст в рамках проверки деятельности организации запросил ряд документов. Как рассказывало руководство БХК, они не смогли их предоставить до установленного срока, так как в организацию с обыском пришли силовики, офис опечатали. В итоге министерство вынесло организации предупреждение, уже второе за год, что дало властям основание ликвидировать организацию.

30 сентября Верховный суд принял решение о ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета.