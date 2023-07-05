Сына экс-кандидата в президенты Беларуси Бабарико приговорили 8 годам лишения свободы

Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы летом 2021 года. В апреле 2023-го стало известно, что его перевели из колонии в больницу — и с тех пор никаких новостей о состоянии его здоровья не было. Адвокаты планировали допросить Бабарико-старшего в рамках судебного процесса над сыном, суд отклонил это ходатайство.

Однако через 18 месяцев следствие предъявило ему обвинение еще по двум статьям — разжигание вражды и пособничество в организации массовых беспорядков. Так арест Эдуарда Бабарико был продлен еще на 18 месяцев.

Сначала Эдуарду Бабарико инкриминировали налоговую статью и "легализацию денежных средств". По этому обвинению он находился под стражей 18 месяцев — по белорусским законам это максимальный срок ареста до суда. Далее обвиняемый должен быть отпущен.

Эдуарда Бабарико задержали вместе с его отцом, банкиром Виктором Бабарико 18 июня 2020 года. Оба среди первых вошли в список белорусских политзаключенных, где сейчас уже более 1,5 тыс. имен. Ни один из арестованных не просидел столько времени в СИЗО, ожидая приговора.

До 2020 года Эдуард Бабарико занимался краудфандинговыми платформами. Одна из них, "Улей", как рассказывала Би-би-си девушка Бабарико Александра Зверева, собирала средства на издание и тиражирование на белорусском языке книг главной современной писательницы страны — нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич.

Еще один информационный проект, созданный при участии Эдуарда Бабарико — By COVID-19 — предназначался для помощи врачам и пациентам в ходе пандемии коронавируса.

"За день до его ареста мы сидели с Эдиком в квартире и обсуждали, как могут развернуться события. И Эдик говорил, что он чист перед законом. Если его арестуют — это будет верх цинизма и беспомощности, потому что он ничего не нарушил ни в ходе предвыборной кампании, ни в жизни как таковой", — рассказывала Би-би-си Александра Зверева.