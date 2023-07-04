04 июля 2023 г. 11:49

Светлане Тихановской прислали анонимку, что ее муж умер в жодинской тюрьме

 
Zerkalo.io
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
ФОТО: AFP / Scanpix

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская получила анонимное сообщение, в котором сообщалось, что ее муж Сергей умер в жодинской тюрьме. Об этом политик написала у себя в Twitter поздним вечером 3 июля.

«Сегодня я получила очень странное и ужасное сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж, Сергей, умер в тюрьме Жодино. Нет никаких свидетельств или доказательств, что это правда», — написала Светлана Тихановская.

Политик подчеркнула, что подобные слухи распространялись и ранее.

«Я не знаю, как это прокомментировать. Я ничего не слышала о Сергее с 9 марта и адвокатам отказывают в доступе к нему», — написала политик.

Тихановская отметила, что в такой же ситуации находятся родные Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака и других политзаключенных.

Напомним, о таком способе давления на родственников политзаключенных ранее рассказывал экс-сотрудник ГУБОПиК и представитель фонда BYPOL Станислав Лупоносов. В сентябре 2021 года по телеграм-каналам запустили фейк о том, что в СИЗО Жодино умер его брат, которого задержали силовики за месяц до этого. Информация не подтвердилась.

— Это понятно было, на кого рассчитано: на меня и на те контакты, с кем я поддерживаю отношения. Я об этом сразу сказал людям, которые мне эту информацию скинули: «Это рассчитано на то, чтобы вычислить мои контакты». Так оно и получилось. Они искали способ найти, с кем я общаюсь, с кем поддерживаю отношения, — сказал Лупоносов в программе «Ток».

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