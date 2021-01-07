«Сегодня я хочу поздравить с Рождеством белорусских верующих и православных во всём мире. Сейчас оно приходит к нам в непростое время, но ведь в Рождество Христово мы празднуем именно рождение надежды и веры.
За последние месяцы православные верующие в Беларуси регулярно страдали от беззакония. Тех, кто выступал против насилия, арестовывали и увольняли. Были и те, кого задержали просто по дороге в церковь в воскресенье, а в Гродно милиция разогнала детский утренник на территории прихода. Сейчас БПЦ угрожают лишением юридического статуса. Но я верю, что следующее Рождество мы встретим в такой Беларуси, где всё это будет невозможно.
Церковь всегда должна оставаться местом, которое вдохновляет, сплачивает и поддерживает людей вне зависимости от их вероисповедания. А молитвы всегда должны говорить о мире и любви.
Своей молитвой сегодня вы можете поддержать близких и соратников. В молитве вы можете затронуть всех, кто оказался в больнице или тюрьме лишь за веру в лучшее будущее своей страны. В молитве вы можете поддержать даже тех, чьи поступки не одобряете. Ведь это и есть начало мирного диалога, который так важен для всех нас.
С Рождеством!»
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