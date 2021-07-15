Во время проверки ручной клади в берлинском аэропорту писательницу остановили из-за подозрения, что у нее в сумке может быть бомба. «Сотрудник аэропорта берет мою сумку, подозрительно смотрит на нее и еще раз проверяет каким-то инструментом. <...> И когда он открыл сумку, то вдруг резко ее отбросил», — сказала Алексиевич.

После этого к пункту досмотра пришла сотрудница полиции и сказала, что в сумке Алексиевич бомба, после чего начали ее проверять. Когда проверка закончилась, до вылета оставалось пять минут, и Алексиевич не успела на самолет.

«История в стиле Лукашенко», — прокомментировала произошедшее Алексиевич. Из-за опоздания на самолет ей пришлось ехать в Польшу на автомобиле, который ей предоставили организаторы мероприятия в Вроцлаве.

Светлана Алексиевич и Ольга Токарчук — обладательницы Нобелевской премии по литературе 2015 и 2018 годов соответственно.

Алексиевич в августе 2020 года вошла в президиум Координационного совета оппозиции Беларуси, созданного во время протестов после выборов президента страны. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, оппозиция не признала это решение.

В конце сентября 2020 года Алексиевич уехала в Германию. На тот момент она оставалась последним членом президиума КС, который оставался на свободе и в Беларуси. Позже она сказала, что не вернется в страну, пока у власти остается Лукашенко.