Бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской назначили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запрашивал 19 лет.

Бывшего министра культуры Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии.

Тихановскую признали виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и "публичных призывах к захвату государственной власти" и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Она покинула страну в 2020 году, когда власти подавили протесты после президентских выборов.