Бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской назначили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запрашивал 19 лет.
Бывшего министра культуры Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии.
Тихановскую признали виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и "публичных призывах к захвату государственной власти" и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Она покинула страну в 2020 году, когда власти подавили протесты после президентских выборов.
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