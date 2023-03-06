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Минский городской суд вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции.
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
© DELFI / Domantas Pipas

Бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской назначили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запрашивал 19 лет.

Бывшего министра культуры Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии.

Тихановскую признали виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и "публичных призывах к захвату государственной власти" и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Она покинула страну в 2020 году, когда власти подавили протесты после президентских выборов.

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