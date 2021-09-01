Суд в Минске признал экстремистским сатирический Telegram-канал

Суд Центрального района Минска признал экстремистским сатирический Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем" на основании материалов проверки управления ГУБОПиК МВД Беларуси. Об этом главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел республики сообщает в среду, 1 сентября. Хранение экстремистских материалов, а также подписка на признанные экстремистскими Telegram-каналы и чаты влекут административную ответственность, напомнили в ведомстве.
На момент публикации у канала было более 142 тысяч подписчиков. Создатели регулярно размещают в нем сатирические картинки, шутки и короткие истории. В ходе протестов, начавшихся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года, авторы канала освещали происходящее в республике и публиковали фото и видео с демонстраций.
Польский телеканал и белорусское СМИ признаны экстремистскими
В середине июля в Беларуси прошла волна обысков у журналистов, СМИ и правозащитников. В конце того же месяца суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими материалы сайта и страниц в соцсетях польского телеканала "Белсат". Однако канал продолжит работу, заверила его команда.
А в середине августа суд Центрального района Минска по запросу МВД республики вынес аналогичный вердикт в отношении белорусского негосударственного онлайн-издания Tut.by и его аналогов в социальных сетях и мессенджерах. Эксперты посчитали, что этот информационный ресурс направлен "на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков". Коллектив Zerkalo.io - нового СМИ, запущенного командой Tut.by в начале июля, - намерен обжаловать вердикт и пообещал не прекращать работу.
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