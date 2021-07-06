Суд в Минске приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы

Ранее, во время прений, гособвинитель Сергей Гиргель заявил, что прокуратура настаивает на отбывании наказания в исправительной колонии усиленного режима сроком 15 лет с лишением права занимать руководящие должности . По его словам, результаты следствия позволяют прийти к выводу о виновности Бабарико и других фигурантов дела.

Суд признал Бабарико виновным по двум статьям УК: получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК РБ) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК РБ).

По данным "Медиазоны", ссылающейся на одного из адвокатов, обвиняемых в получении взятки заместителей Бабарико Сергея Шабана и Дмитрия Кузьмича суд приговорил к 6,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. Александра Ильясюка, Сергея Добролета и Кирилла Бадея суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы.

Заместителю Бабарико Алексею Задойко суд назначил 5 лет условно. Совладельца и руководителя компании "Активлизинг" Виктора Кобяка, обвиненного в даче взятки (часть 2 статьи 431 УК) РБ топ-менеджерам "Белгазпромбанка" в размере не менее 2,4 млн долларов, приговорили к 3 годам лишения свободы, сообщает "Медиазона".

Главный соперник Лукашенко на выборах 2020 года

Виктор Бабарико в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался на тот момент главным соперником Лукашенко. Бывший банкир был задержан 18 июня по делу об "организации на базе Белгазпромбанка преступной группы, занимавшейся выводом денег за рубеж". Бабарико оставался единственным фигурантом, который не признал свою вину. Другие обвиняемые заключили досудебные соглашения.

Перед началом оглашения приговора перед зданием суда выстроилась очередь из нескольких десятков человек, желавших попасть в зал заседаний. По данным белорусских СМИ, на оглашение приговора приехали послы нескольких стран ЕС.