Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) все активнее требуют от властей Беларуси соблюдать права человека. В четверг, 4 ноября, Минску было направлено совместное письмо с просьбой в течение десяти дней представить ответы на вопросы, касающиеся пыток, преследования критиков правительства или подстрекательства к насилию государственными СМИ.

Совместное послание к властям в Минске подписали 35 государств ОБСЕ из 57. Среди них были все страны - члены ЕС, кроме Польши.

Год назад отчет ОБСЕ о ситуации в Беларуси выявил "массовые и систематические" нарушения прав человека в стране после протестов против многолетнего правителя Александра Лукашенко, правительству страны были даны определенные рекомендации. Однако теперь в письме констатируется, что "вместо разрешения кризиса в Беларуси ситуация ухудшилась". Поэтому на этот раз был задействован так называемый Венский механизм ОБСЕ, в рамках которого можно запросить информацию по вопросам прав человека.