Одного из лидеров белорусской оппозиции - Марию Колесникову - оставили в изоляторе в следственной тюрьме №8 в Жодино - до 8 марта. Об этом сообщили в среду, 6 января, в Telegram представители бывшего незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси - Виктора Бабарико. "Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца", - говорится в сообщении.

Адвокаты пытались добиться перевода под домашний арест

Мария Колесникова находится в тюрьме в Жодино с 11 сентября 2020 года. Несколькими днями позднее стало известно, что ей предъявили обвинение в призывах "к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети Интернет". Какие именно высказывания Колесниковой следствие считает преступными, неизвестно.

В декабре 2020 года она стала фигурантом дела о "создании экстремистского формирования", заведенного в отношении представителей президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Адвокаты неоднократно пытались добиться изменения меры пресечения на домашний арест.

Европарламент присудил Марии Колесниковой - наряду с другими представителей белорусской оппозиции - премию Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев идут массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков против протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.