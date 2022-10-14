Сотрудница литовского ЕРАМ, которая приехала в Беларусь, получила два года колонии

Напомним, Катерина Глинская переехала в Литву, но решила навестить подругу в Беларуси. Ее вместе с сестрой Юлией Глинской задержал ГУБОПиК.

Изначально девушке дали сутки, а потом завели уголовное дело по "народной", как говорят белорусы, статье 342 УК (Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок) — ее обычно вменяют тем, кого задержали за участие в протестах.

В "покаянном" видео (которое приравнивается к пыткам) девушка говорила о том, что участвовала в протестных маршах в 2020 году. Правозащитники признали ее политзаключенной.

Процесс над Глинской начался 13 октября и продлился всего два дня, судья Наталья Дедкова приговорила ее к двум годам колонии общего режима.