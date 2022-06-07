Гражданка России Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам колонии, начала отбывать наказание в гомельской женской колонии №4. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с экс-редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды.

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Суд вынес приговор 6 мая, назначив минимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы. Согласно сообщению прокуратуры РБ, Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве со следствием и вернула "доходы, полученные преступным путем". 25 мая в Верховном суде Беларуси заявили, что защита россиянки не обжаловала эту меру, и приговор вступил в силу.

Софья Сапега просила Лукашенко о помиловании

Сапега писала белорусскому правителю Александру Лукашенко прошение о помиловании, рассказал ее отчим Сергей Дудич в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он также напомнил, что после задержания Сапеги родственники обращались с просьбой о помощи в администрацию президента РФ.

3 июня Лукашенко заявил, что считает возможным передать Сапегу России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать… Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", - цитирует его слова "Интерфакс".

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко отметил в беседе с DW, что уголовное дело Сапеги c самого начала было формой преследования за общественную и журналистскую деятельность и активизм: "Если оценивать обвинение, которое было предъявлено Сапеге, то мы здесь говорим о свободе слова, о других правах и свободах, которые человек осуществляет, а его наказывают за это в уголовном порядке".