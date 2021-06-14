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Россиянка, сопровождавшая в самолете Ryanair Романа Протасевича, подала жалобу на свое задержание в суд. Между тем адвокат Софьи Сапеги сообщил, что против девушки возбуждено еще одно дело.
Sofija Sapega
Sofija Sapega
© DELFI montažas / Scanpix

Россиянка Софья Сапега, сопровождавшая белорусского блогера Романа Протасевича и задержанная вместе с ним после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, подала в суд жалобу на свое задержание. Об этом в воскресенье, 13 июня, адвокат Александр Филанович сообщил нескольким агентствам.

"В четверг адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - указал Филанович.

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Он также отметил, что против россиянки в Следственном комитете Беларуси возбуждено еще одно дело. По сведениям правозащитного центра "Весна", девушка является подозреваемой по уголовной статье о "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. В то же время "Новая газета" со ссылкой на неназванного собеседника сообщила, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Обвинение девушке еще не предъявлено.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. 5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

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Deutsche Welle
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