Суд Центрального района Минска в пятницу, 3 декабря, вынес решение о признании информационной продукции Telegram-канала белорусской службы радио "Свобода" ("Радыё Свабода - Беларусь"), её аналогов в социальных сетях и видеохостинге YouTube экстремистскими материалами. Основанием такого постановления стали материалы, представленные главным управлением по борьбе с преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) при министерстве внутренних дел Республики Беларусь. Об этом ГУБОПиК сообщает на своем Telegram-канале.

При этом ведомство обращает особое внимание на то, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные в Беларуси экстремистскими, преследуется по закону.

Также в "черном" списке

Это далеко не первое подобное решение правящего в Беларуси режима в борьбе с неподконтрольными ему СМИ. Недавно власти в Минске признали экстремистскими Telegram-канал белорусского издания "Наша Нива", а также его аккаунты в других соцсетях. Эта информация пока не включена в республиканский список экстремистских материалов, который ведет министерство информации.

Ранее, в марте 2021 года, в Беларуси суд признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". "Экстремистским" ресурсом признан в июле 2021 года и крупнейший информационный портал Беларуси Tut.by, который работал в стране на протяжении 20 лет.

Такое же решение касается нового проекта бывшей команды портала Zerkalo.io, а также аккаунтов Tut.by в социальных сетях, его логотипа и водяных знаков. Это значит, что распространение материалов портала, даже 10-летней давности, властями Беларуси будет расценено как административное правонарушение.

В октябре 2020 года аналогичное судебное постановление было вынесено в отношении Telegram-каналов Nexta и Nexta Live с почти двумя миллионами подписчиков и их логотипов. С того времени публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live влечет в Беларуси административную ответственность. После этого Nexta сменил название на Hexta.

Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время массовых протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. В августе Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск.