СМИ: Вагнеровцев в Беларуси вербуют для частной компании Лукашенко

"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис".
По информации ЦНС, последняя постоянно тренируется на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо" в Марьиной Горке Минской области.
Также ЦНС сообщает, что "ГардСервис" создан указом Лукашенко в 2019 году с целью привлечения их для противодействия оппозиции в случае "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко.
Украинская правда
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