СМИ: Вагнеровцев в Беларуси вербуют для частной компании Лукашенко

"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис".

По информации ЦНС, последняя постоянно тренируется на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо" в Марьиной Горке Минской области.