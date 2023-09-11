СМИ: Вагнеровцев в Беларуси вербуют для частной компании Лукашенко

 
Украинская правда
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: AP / Scanpix

Вагнеровцам в Беларуси предлагают присоединиться к ЧВК "ГардСервис", созданной самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, сообщает украинский Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис".

По информации ЦНС, последняя постоянно тренируется на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо" в Марьиной Горке Минской области.

Также ЦНС сообщает, что "ГардСервис" создан указом Лукашенко в 2019 году с целью привлечения их для противодействия оппозиции в случае "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко.

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Украинская правда
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