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Авиадиспетчер Олег Галегов, который, предположительно, требовал от экипажа самолета Ryanair Афины — Вильнюс экстренно посадить самолет в Минске, покинул Беларусь, сообщает Telegram-канал издания "Наша нива" со ссылкой на его коллег в "Белаэронавигации".
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
Minske nutupdytas Ryanair lėktuvas
© AFP / Scanpix

По данным издания, именно Галегов 23 мая вел переговоры с пилотами пассажирского лайнера, на борту которого был бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей спутницей Софией Сапегой, пишет портал РБК.

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Галегов уехал из Беларуси вместе с семьей, как пишет Nexta, это произошло в начале июля. Собеседники "Нашей нивы" не исключили, что он мог направиться в Грузию к родственникам.

Диспетчер работал в "Белаэронавигации" с 2010 года. В начале июля он должен был выйти на смену после отпуска, но так и не появился на работе, сообщили его коллеги. Nexta пишет, что после этого рабочий шкафчик диспетчера, где обычно хранится сменная одежда, вскрыли, и он был пуст.

Один из коллег диспетчера заявил "Нашей ниве", что с Галеговым не удается связаться, мужчина удалил свои аккаунты в соцсетях, а руководство компании официально ничего не сообщило о его судьбе. Собеседник издания предположил, что диспетчер "просто перестраховался и ушел". По его словам, голос на аудиозаписи инцидента с Ryanair принадлежит Галегову (фрагменты из нее в конце мая публиковали белорусские СМИ, в частности Euroradio). Жена Галегова, Анна, тоже скрыла все свои аккаунты в соцсетях, уточнил собеседник издания.

Заместитель генерального директора "Белаэронавигации" Иван Герловский заявил "Нашей ниве", что Галегов с июня находится в отпуске и в компании "ничего не знают о его увольнении". По данным издания, Галегов — этнический грузин.

Инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair произошел 23 мая. После того как борт, направлявшийся в Вильнюс, вошел в воздушное пространство Беларуси, диспетчеры связались с экипажем и сообщили ему о том, что, по имеющимся у них данным, на борту самолета заложено взрывное устройство. Лайнеру рекомендовали экстренно сесть в аэропорту Минска.

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