СМИ: самолет Пригожина приземлился под Минском

18 минут спустя там же приземлился ещё один частный самолёт с регистрационным номером RA-02878, который ранее, как утверждается, вылетел из Санкт-Петербурга.

Накануне "Важные истории" и OCCRP сообщали, что самолёт Embraer, которым ранее пользовался Пригожин, днем 25 июня, вылетел из Петербурга на юго-восток, отключил транспондер над Фролово в Волгоградской области, в 500 километрах от Ростова-на-Дону, а к вечеру вернулся обратно в Петербург.

Свой нынешний бортовой номер этот самолет, как пишут журналисты, получил в 2020 году — после того, как был зарегистрирован в России. До этого борт под номеромM-SAAN был зарегистрирован на острове Мэн, и им, как говорилось в расследовании "Новой газеты" и OCCRP, пользовался лично Пригожин. В 2019 году самолет попал под санкции США .