Компания заключила договор на перевалку 2 млн тонн калия с петербургским оператором ООО "Кистоун Лоджистикс". Поставки идут через два терминала, которые расположены в Большом порту Санкт-Петербурга, а также через Рыбный порт во Владивостоке. Кроме того, белорусская компания отгружает в Китай удобрения в контейнерах по российской железной дороге.
Как рассказали изданию участники рынка, компания агрессивно демпингует, что негативно сказывается на доходах конкурентов. По оценкам экспертов, скидки белорусского производителя могут достигать 50%.
Как развивалась ситуация с транзитом калийных удобрений через Литву
В начале декабря прошлого года заработали санкции США против "Беларуськалия". В отличие от европейских санкций, под запрет попала вся продукция этого предприятия. В Литве, через которую проходит значительная часть транзита белорусских калийных удобрений, заявили, что намерены прекратить их перевалку. Причина — вероятность попасть под вторичные американские санкции.
21 декабря правительственная комиссия Литвы по проверке сделок стратегических предприятий объявила, что договор "Литовских железных дорог" с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. В конце года Литва приняла решение расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия "Литовскими железными дорогами".
1 февраля транзит калийных удобрений через Литву прекратился. В ответ Минск ввел запрет на транзит по своей территории погруженных на станциях "Литовской железной дороги" нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений.
Потери обеих стран от принятых решений исчисляются миллиардами долларов.
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