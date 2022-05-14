633 ракетных запуска из Беларуси по Украине с начала вторжения России - такие данные представила инициатива "Беларускi Гаюн". DW попросила экспертов их прокомментировать.

Два пика: 9 мая и 1 апреля

Накануне 9 мая две белорусских инициативы - "Белорусский Гаюн" и объединение бывших силовиков PyPol - опубликовали расследования, посвященные участию белорусских властей в войне России в Украине. "Беларускi Гаюн" подробно подсчитал, сколько было совершено ракетных пусков с территории Беларуси. По данным инициативы, основным местом запуска ракет воздушного базирования был Мозырский район Гомельской области. Но чаще ракеты запускали с земли, при этом широко использовались оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Первый пуск был зафиксирован еще 24 февраля, в марте активность увеличилась, и пик, по данным инициативы, пришелся на 9 марта 2022 года, когда было произведено минимум 35 ракетных пусков. Еще один пик был зафиксирован 1 апреля. Мониторинговая группа "Беларускага Гаюна" утверждает, что в тот день ракеты запускались "в прямом смысле каждые 10 минут", в общей сложности - не менее 56 раз.

Как "Беларускi Гаюн" собирает данные? Создатель инициативы блогер Антон Мотолько в интервью DW объяснял, что информацию получают от пользователей из Беларуси: "В день к нам приходит около тысячи сообщений. (...) Как только где-то (в Беларуси. - Ред.) проявляется военная активность, сразу же оттуда приходит много информации".

Инициатива ByPol в своем расследовании также называет количество запусков ракет - в видео, которое размещено на YouTube-канале, говорится о том, что таковых было больше 25. Однако, как объяснил руководитель ByPol Александр Азаров в интервью DW, речь шла о начальном этапе войны. Общего количества запусков за все время ByPol не подсчитывал.

Действительно ли было запущено так много ракет?

"Данные по количествам пусков разнятся", - констатирует военный аналитик, который попросил не называть его имени. Он напомнил, что в конце апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что на тот момент РФ уже нанесла по территории Украины удары 1300 высокоточными ракет (без указания мест запуска), из них 235 - ракетами "Калибр". 12 мая на брифинге ВС Украины было заявлено, что с начала войны по 11 мая из России и Беларуси по украинской территории было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет.

"Количество пусков ракет с территории Беларуси по Украине в первые десять дней войны, по данным инициативы ("Беларускi Гаюн". - Ред.), близко к цифрам, озвученным на то время чиновником Пентагона - около 70 пусков", - уточнил аналитик. И добавил, что интенсивность запусков определяется задачами, которые стоят перед войсками.

"Россия ожидала в первые 3-7 дней войны, что после удара по ключевым пунктам управления ВСУ, аэродромам, объектам ПВО и некоторым другим целям и при ожидаемой поддержке населения удастся быстро нейтрализовать ВСУ и руководство Украины. Успешное построение обороны военно-политическим руководством Украины сорвало эти планы с завышенными ожиданиями", - поясняет собеседник DW.

В итоге, по его словам, война приобрела серьезный масштаб: "И ракетные удары понадобились для обеспечения продвижения российских группировок на основных направлениях, для поражения военной и гражданской инфраструктуры Украины и так далее, что повысило интенсивность ударов". Она, по оценке аналитика, снизилась лишь с выводом из-под Киева российской группировки, действия которой частично и поддерживали российские ракетные войска, размещенные на территории Беларуси.

"Если взять 7 пусков в день с территории Беларуси в первую декаду войны - это не столь много для всей Украины. Но вопрос не только в интенсивности, а и в поражаемых объектах, в их критичности для обороноспособности страны. Хотя Россия нанесла весьма серьезный ущерб военной инфраструктуре и обороноспособности Украины, достичь своих целей с помощью ракетных ударов не удалось", - считает собеседник DW.

Как можно подсчитать запуски ракет?

Белорусский военный эксперт Александр Алесин, анализируя данные о количестве запущенных из РБ ракет, подчеркивает: "Вопрос, сколько в общем числе ракет приходится на те, что были запущены оперативно-тактическими комплексами "Искандер". Российские источники до недавних пор говорили о том, что их было около тысячи".

Данные инициативы "Беларускi Гаюн" о 633 ракетных пусках с территории Беларуси Алесин не считает правдоподобными: "Получается, что практически три четверти всех ракет комплексов "Искандер", использованных РФ, запущено с территории Беларуси. На нее во время учений был введен один бригадный комплекс. По разным данным, это может быть 12 или чуть больше пусковых установок. Я не думаю, что 12 пусковых установок могли запустить такое количество ракет, тем более, что больше комплексов было как раз в основной зоне боевых действий - в районе Донбасса".

Алесин также обращает внимание на то, что без специальной техники трудно определить момент запуска ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер": "Аэробаллистические ракеты 9М729 стартуют вертикально вверх, уходят на высоту 50 км, надо находиться рядом, чтобы засечь этот момент. Крылатые ракеты, 9М728, напротив, летят на чрезвычайно низкой высоте, исчисляемой десятками метров. Чтобы ее засечь, надо находиться точно под ней во время полета".

Сам момент определения пуска ракеты оперативно-тактическим комплексом "Искандер", указывает Александр Алесин, зафиксировать очень трудно: "Американцы для этих целей применяют спутниковую разведку самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Точно определить, сколько было запущено ракет с территории Беларуси, неаппаратными средствами невозможно, нужны средства технической разведки".

Активность снизилась?

После отвода российских войск с севера Украины ракетные удары по территории Украины из Беларуси ненадолго прекратились, сообщает "Беларускi Гаюн", сейчас они фиксируются, однако активность снижена. "Запусков нет, потому что ракеты почти закончились, - полагает эксперт в сфере международной безопасности Павел Лузин. - Наступление провалилось, остатки войск вывели, перебросили на восток Украины. Какое-то время еще использовали аэродромы. Потом и авиацию вывели - нужна в другом месте".

Александр Алесин согласен с тем, что наиболее правдоподобное объяснение: значительная часть сил РФ выведена с территории Беларуси и перемещена на фронт в Донбассе: "Сейчас, когда российские войска были отведены от Киева, интенсивность может заметно снизиться. Возможно, есть также нежелание Александра Лукашенко подставляться под ответный удар, он мог попросить Путина уменьшить активность с точки зрения запусков ракет "Искандер". При этом Алесин повторяет: "Мы не можем достоверно судить о количестве этих запусков и о том, увеличилось ли оно или уменьшилось, потому что нет данных технической разведки".

Сейчас, по оценке "Беларускага Гаюна", фиксируется также, что ракетные удары по украинским военным наносит российская авиация, в том числе и с территории РФ. "Использование ракет воздушного базирования дает России военное преимущество. Оно состоит в том, что разведке сложно понять, оснащен ли самолет ракетами (включая ядерные) или нет, и будет ли совершать пуск или нет. То есть, создается эффект напряженности - можно использовать пролет для отвлечения сил или в нужное время нанести удар", - говорит военный аналитик, который попросил не называть своего имени.

По его мнению, сейчас территория Беларуси важна для российских войск с точки зрения ведения разведки, нанесения ракетных ударов (пусть и редких), засылки диверсионных и разведгрупп на территорию Украины, логистики для оставшихся войск РФ и использования Беларуси для создания неопределенности для украинского военно-политического руководства. "В случае возобновления боев за Киев Беларусь приобретет такое же значение, как и в феврале 2022 года", - заключил аналитик.