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Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели 34-летнего жителя Минска Александра Тарайковского, который погиб 10 августа 2020 года, на второй день протестов в Беларуси. Об этом агенству "Белта" сообщил председатель СК Иван Носкевич, - пишет Meduza.
СК Беларуси признал, что первого погибшего во время протестов убили силовики. Но уголовное дело не возбудил
© RIA/Scanpix

По словам представителя следствия, в день своей гибели Тарайковский, "находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения", отошел от толпы протестующих и пошел в сторону сотрудников силовых органов. Те восприняли его действия как "реальную угрозу жизни и здоровью", поскольку имели оперативную информацию о возможных терактах и том, что у протестующих есть взрывчатка.

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Поэтому силовики "с безопасного расстояния, исключающего летальный исход", применили к Тарайковскому нелетальное оружие, но "в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим", из-за чего мужчина умер на месте.

Представитель СК не упоминал в своем заявлении версию МВД о том, что Тарайковский умер из-за взрыва бомбы, которую тот якобы собирался бросить в сотрудников правоохранительных органов.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.

В январе проект бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовал аудиозапись, как утверждается, с выступлением замглавы МВД Беларуси Николая Карпенкова. В ходе своей речи он заявил, что Александр Тарайковский умер "от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь".

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