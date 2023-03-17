Обвиняемыми по уголовному делу проходили пять человек. Двое находятся под стражей — главный редактор Tut.by Марина Золотова и генеральный директор Людмила Чекина. Еще три фигуранта — редактор отдела экономики и политики Ольга Лойко, корреспондент Елена Толкачева и юрисконсульт Екатерина Ткаченко — были отпущены из СИЗО под личное поручительство. Их объявили в розыск после того, как они не явились на судебное заседание. Их дело выделено в отдельное производство.

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Дело Марины Золотовой и Людмилы Чекиной рассматривалось судом в закрытом режиме с 9 января. Суд назначил обвиняемым по 12 лет колонии общего режима. Их признали виновными в уклонении от уплаты налогов, а также разжигании вражды и призывам к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by возбудили весной 2021 года. 18 мая власти Беларуси заблокировали сайт издания, поскольку на ней якобы были обнаружены «многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации». В тот же день в редакции Tut.by, ее региональных офисах, а также связанных компаниях прошли массовые обыски. В общей сложности были задержаны 15 человек.

Комитет государственного контроля Беларуси обвинил ООО «Тут бай медиа» в том, что компания, являясь резидентом Парка высоких технологий, получала налоговые льготы, на которые не имела права. В результате этого, по версии обвинения, в бюджет республики с 2019 по 2021 год было недоплачено налогов на сумму более трех миллионов белорусских рублей (более 90 миллионов рублей или более одного миллиона евро).

В декабре 2020 года суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ. В иске, поданном министерством информации Беларуси, утверждалось, что сайт распространял «недостоверную информацию» о президентских выборах 2020 года, результаты которых вызвали массовые протесты в стране.

На момент блокировки Tut.by был одним из самых посещаемых сайтов страны, по данным на апрель 2021-го, портал охватывал 63% белоруской аудитории интернета. После разгрома издания бывшие члены команды Tut.by, уехавшие из страны, запустили новое медиа Zerkalo.io. В 2022 году белорусские власти объявили ООО «Тут бай медиа» «экстремистской организацией». Сайт Zerkalo.io также объявлен «экстремистским» и заблокирован в Беларуси.