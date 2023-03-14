Соответствующий перечень организаций и физических лиц был обновлён 14 марта и доступен на сайте КГБ страны, отмечает "Интерфакс".

В январе этого года сообщалось, что Александр Лукашенко отклонил прошение Сапеги о помиловании. В тексте она написала, что совершила преступление по молодости и глупости и попросила дать ей возможность быть рядом со своей семьёй, подчеркнув, что "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается".

24-летняя гражданка София Сапега была задержана в конце мая 2021 года вместе со своим другом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске после ложного сообщения об угрозе минирования на борту.

Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Сапегу же белорусский суд приговорил к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел.

Сапегу также обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, россиянка модерировала опозиционный телеграм-канал, на котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур. После президентских выборов в Беларуси годом ранее в стране начались жёсткие подавления массовых выступлений против официальных результатов голосования и репрессии против активистов, несогласных с переизбранием Лукашенко на шестой срок.