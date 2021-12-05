Россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, следственные органы в Минске предъявили окончательное обвинение.

Об этом агентству "Интерфакс" в воскресенье, 5 декабря, сообщил отчим задержанной в Беларуси россиянки Сергей Дудич. "Все, что написали про обвинения, - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит 6 лет тюрьмы", - сообщил он.

Также Дудич отметил крайне подавленное состояние девушки, которая рассчитывала, что следствие завершится иначе. "Она... рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так", - предположил он. Отчим Сапеги отметил, что сейчас не видит другого выхода, кроме ожидания суда в Беларуси. Того же мнения, по словам Дудича, придерживается и консул.

Экстрадиция Софьи Сапеги возможна лишь после вынесения приговора

Ранее, в субботу, 4 декабря, об этом сообщила медиакомпания BBC со ссылкой на источники. По сведениям журналистов, обвинение девушке было предъявлено по уголовной статье о разжигании ненависти. Учитывая, что Сапега заключила досудебное соглашение со следствием, ей грозит минимальный срок, предусмотренный по этой статье, - шесть лет лишения свободы.

Экстрадировать в Россию девушку могут только после вынесения приговора. По словам адвоката Антона Гашинского, ее также могут помиловать решением правителя Беларуси Александра Лукашенко.

25 мая государственные телеканалы Беларуси показали видео, на котором Софья Сапега объявляет, что была редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публиковавшего личные данные белорусских силовиков.

С 20 октября Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде, в квартире родителей, где она прописана.