Российские военные, которые прибыли в Беларусь в рамках создания объединенной региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России пишет "Интерфакс".
В российском военном ведомстве указали, что российские солдаты на белорусских полигонах "продолжают курс интенсивной боевой подготовки". "Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий", — указали там же.
Окончательную характеристику "боеспособности и боеготовности подразделений» командование предоставит после проведения батальонных учений, на завершающем этапе слаживания, заявили в Минобороны.
О развертывании в Беларуси совместной региональной группировки войск Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились 10 октября. Лукашенко объяснил это "обострением на западных границах Союзного государства". В основе группировки будут вооруженные силы Беларуси, добавил он.
Первые эшелоны с военными из России прибыли в Беларусь 15 октября. Белорусское Минобороны тогда подчеркнуло, что группировка создается "исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства на территории Беларуси. "Продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах", — отметило министерство.
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