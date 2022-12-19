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Российские военные, прибывшие в Беларусь для формирования региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. В Минобороны России сообщили, что российские солдаты в республике "продолжают курс интенсивной боевой подготовки"
Rusijos kariuomenė pratybų metu
Rusijos kariuomenė pratybų metu
© Reuters / Scanpix

Российские военные, которые прибыли в Беларусь в рамках создания объединенной региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России пишет "Интерфакс".

В российском военном ведомстве указали, что российские солдаты на белорусских полигонах "продолжают курс интенсивной боевой подготовки". "Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий", — указали там же.

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Окончательную характеристику "боеспособности и боеготовности подразделений» командование предоставит после проведения батальонных учений, на завершающем этапе слаживания, заявили в Минобороны.
О развертывании в Беларуси совместной региональной группировки войск Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились 10 октября. Лукашенко объяснил это "обострением на западных границах Союзного государства". В основе группировки будут вооруженные силы Беларуси, добавил он.

Первые эшелоны с военными из России прибыли в Беларусь 15 октября. Белорусское Минобороны тогда подчеркнуло, что группировка создается "исключительно в интересах усиления охраны и обороны" границы Союзного государства на территории Беларуси. "Продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах", — отметило министерство.

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