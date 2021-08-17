Санкции против Беларуси в начале прошлой недели ввели Великобритания, США, Канада и Швейцария.

До этого ЕС представил четыре пакета санкций, включая самые жесткие - секторальные. Швейцария, Канада и Великобритания ввели аналогичные секторальные санкции, а США - против нескольких белорусских чиновников и компаний.

Власти этих стран не раз заявляли, что не признают результаты белорусских выборов, осуждают систематическое нарушение прав человека, а также призывают прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Три пакета европейских санкций были персональными - касались самого Лукашенко, его окружения, а также чиновников, силовиков и судей, которые выносили приговоры активистам. С четвертым пакетом ЕС ввел экономические ограничения, запретив экспорт в европейские страны главных белорусских экспортных товаров - калийных удобрений и нефти (правда, лишь части), а также финансирование государственных проектов и предприятий.

На введении экономических санкций долгое время настаивала белорусская оппозиция, большинство представителей которой вскоре после выборов покинули страну. В офисе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской надеются, что эффект от западных санкций будет заметен уже осенью.

Би-би-си объясняет, какой ущерб могут нанести санкции Лукашенко (и могут ли) и почему эти ограничения на торговлю с Западом могут сделать Минск более зависимым от Москвы.

Калий, но не весь

ЕС ввел секторальные санкции 24 июня. В оппозиции их называют "первыми болезненными санкциями". До этого ЕС регулярно расширял персональные санкции - в финальном списке оказались 166 человек.

С последним пакетом санкций ЕС запретил покупать у Беларуси нефтепродукты, часть калийных удобрений и сырье для производства сигарет, а также закрыл доступ госсектора (правительству и госбанкам) к европейскому финансированию и страхованию.

Нефть и калий - главные экспортные сектора белорусской экономики. Основными рынками сбыта были Украина, Великобритания и ЕС. Теперь расклад может измениться.

Беларусь занимает 20% мирового рынка калийных удобрений - они используются в сельском хозяйстве. Поставщик - крупнейшее предприятие Беларуси "Беларуськалий" в Солигорске.

Сотрудники этого предприятия после президентских выборов в августе прошлого года присоединились к протестам, за что потом попали под репрессии со стороны руководства и силовиков. Тихановская призывала западные страны ввести санкции против "Беларуськалия" еще в декабре.

Из-за европейских ограничений на торговлю калием снижение экспорта может составить всего лишь 0,5-0,7%, прогнозировали аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings в июне. Причин несколько.

Во-первых, ЕС не является основным рынком для сбыта белорусской химической продукции - около половины экспорта приходится на Бразилию, Китай и Индию. Ни одна из этих стран не присоединилась к европейским санкциям - и вряд ли к ним присоединится.

Во-вторых, европейские санкции не затрагивают некоторые основные экспортные статьи. В частности, ЕС не ввел ограничения на экспорт в европейские страны самого популярного в мире вида удобрений - хлористого калия с содержанием полезного вещества (оксида калия) 40-62%.

По данным Евростата, в 2020 году экспорт удобрений, не попавших под санкции, в европейские страны составил 140,5 млрд евро. Калия, попавшего под санкции, Беларусь поставила на 141,8 млрд евро.

В Европе ввели санкции не на весь белорусский калий - возможно, для того, чтобы не останавливать транзит удобрений в Китай и Бразилию через Литву, предполагает экономист Екатерина Борнукова.

Почти все поставки "Беларуськалия" на экспорт идут через литовский порт в Клайпеде. На этом зарабатывают и литовская железная дорога, и сам порт, и компании, которые работают там.

В 2020 году белорусские грузы обеспечивали около 30% оборота литовского порта. Там построен большой калийный терминал - значительный источник доходов для Литвы. О том, что из-за санкций может в первую очередь пострадать Литва, писал основной владелец терминала Biriu Kroviniu Terminalas в Клапейде Игорь Удовицкий (еще 30% - у "Беларуськалия").

В штабе белорусской оппозиции не знали, что часть экспорта в итоге не попадет под санкции.

"Мы, наверняка, имеем дело с работой лоббистов тех компаний и правительств, которые заинтересованы в том, чтобы сохранять поставки калийных удобрений на европейские рынки, - рассуждает представитель Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский. - Мы будем работать над тем, чтобы закрывали такие пробелы".

Еще одной причиной, почему ЕС не стал вводить санкции на весь калий, может быть связана с тем, что в Европе хотели приберечь в арсенале некоторые рычаги давления на белорусский режим, предполагает Борнукова.

Чтобы минимизировать потери из-за санкций на калий, Беларусь может перенаправить свои товары в Китай или российские порты, но у обоих вариантов есть свои минусы, отмечает эксперт: "До Китая транспортировать железной дорогой безумно дорого. Через Россию - есть несколько проблем. Во-первых, там нет специальных калийных терминалов. А то, что строится, - мощности уже зарезервированы под "Уралкалий".

Во-вторых, "Уралкалий" и "Беларуськалий" - конкуренты. "Любая транспортировка через российские порты будет означать, что твой конкурент будет знать всю твою логистику, масштабы отгрузок и так далее, - объясняет Борнукова. - "Беларуськалию" придется демпинговать на рынке, чтобы клиенты покупали у него, осознавая все риски. В любом случае, это принесет негативные последствия, и "Беларуськалий" вряд ли будет таким прибыльным, каким он был раньше".

Негативные последствия от европейский санкций для белорусского калийного сектора будут заметны, скорее всего, во втором полугодии, считают в S&P Global Ratings. Связано это с тем, что ограничения, введенные ЕС, не распространяются на сделки, заключенные до 25 июня 2021 года. А большинство контрактов на экспорт калия - долгосрочные.

В первом полугодии 2021 года никакого эффекта от санкций не заметили в клапейдском терминале в Литве - через него за полгода прошло больше 5 млн тонн товаров "Беларуськалия", такие цифры в июле называл Удовицкий. "Продукция "Беларуськалия", составлявшая в 2020 году около 22% грузооборота порта Клайпеда, уверенно выросла до 25,5% процентов", - заявлял он.

Американские санкции сильнее?

В отличие от ЕС, США включили в свои санкционные списки именно предприятие "Беларуськалий" - американские санкции пока являются точечными.

9 августа президент США Джо Байден своим указом позволил блокировать любые действия со структурами оборонного, энергетического, калийного, табачного, строительного, транспортного секторов и госбезопасности.

Исполняя этот указ, американский минфин назвал 23 человека и 21 предприятие, против которых вводятся санкции. Все они, по мнению США, стали "кошельками" Лукашенко.

Власти США считают, что эти лица предоставляют средства для "личного обогащения" белорусского президента и финансирования его "коррумпированного и жестокого режима". Основные фигуранты - белорусские бизнесмены Михаил Воробей, Алексей Алексин и Небойша Карич.

Санкции США, в отличие от европейских, принимались с вторичным эффектом: попасть под них можно за сотрудничество с санкционным предприятием. "Этим опасны американские санкции, они воспринимаются как очень токсичные. Там написано, что запрещено помогать обходить эти санкции. Например, китайские компании очень боятся иметь дело с санкционными предприятиями, пытаются всячески этого избегать", - говорит Борнукова.

Американские санкции уже вступили в силу, отсрочку на 120 дней - до декабря, дали только "Беларуськалию".

Советник Тихановской экономист Алесь Алехнович уверен, что "благодаря санкциям США с "Беларуськалием" с декабря никто сотрудничать не будет": "Обход санкций через Россию, Индию, Китай, будет усложнен. Надо будет находить однодневные фирмы. Но поставить миллионы тонн продукции "Беларуськалия" (который продает порядка 10 млн тонн продукции) на фирму-однодневку без использования международных логистических фирм, портов, страхования - это практически невозможно".

Санкции на нефть

Более серьезный удар, чем по калийному сектору, европейские санкции могут нанести нефтепереработчикам - на сумму до 0,9 млрд долларов, оценивает главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец. Сумма потерь сопоставима с 4% белорусского экспорта.

Беларусь покупала нефть у России, перерабатывала ее и продавала в ЕС и Украину. И даже такая нефть попадает под санкции - в разъяснениях ЕС говорится, что запрет наложен не только на нефтепродукты белорусского происхождения, но и на те, что экспортируются из Беларуси.

Главные нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси - Мозырский НПЗ и новополоцкий "Нафтан" попали под санкции еще раньше. Минфин США еще 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции против "Белнефтехима" и семи предприятий, входящих в его состав, в том числе "Нафтана". После чего российские компании уже снизили вдвое поставки нефти на этот завод.

Существенными можно считать санкции Великобритании, на которую приходилось примерно 30% экспорта белорусских нефтепродуктов, полагает Борнукова. Швейцарские санкции также имеют значение, потому что там есть крупные нефтяные трейдеры, через которые можно было бы организовать обход санкций.

Зависимость всего белорусского экспорта от ЕС не столь существенная, как у других стран СНГ, но остается высокой - 25-28%, оценивают аналитики "Локо-Инвест".

В 2020 году экспорт белорусских товаров в ЕС составил около 5,5 млрд долларов. Это в два раза меньше того количества товаров, которое Беларусь продала в России.

В целом на Россию в 2000-2018 годы приходилось около 40% годового белорусского экспорта.

Доля ЕС по попавшим под санкции белорусским товарам, по оценкам "Локо-Инвест", в 2020 году составляла 1,5 млрд долларов - это 5,2% всего экспорта.

Общий пакет европейских ограничений на экспорт нефтепродуктов и удобрения вместе с санкциями против главных белорусских предприятий МАЗ и БЕЛАЗ, а также запрет на полеты европейских авиакомпаний в Беларусь, объявленный еще в мае, может нанести прямой ущерб экономике Беларуси в 4-4,5% ВВП, подсчитали аналитики компании "Локо-Инвест".

И это без учета вторичных негативных эффектов, связанных с нарушением логистики и финансовыми ограничениями.

А что Украина?

В новых санкционных условиях важным остается вопрос - не присоединится ли к санкциям Украина, говорит Донец. У Украины в экспорте белорусских нефтепродуктов - 40%, это больше, чем у всего ЕС.

Если Украина откажется от импорта белорусских нефтепродуктов, общий ущерб может оцениваться от 4,5 до 7,5% ВВП, отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

При этом понятно, что самой Украине не выгодны санкции против белорусских нефтепродуктов, но политическая конъюнктура сейчас такова, что исключать такие решения нельзя, считает Донец: "Раньше Украина присоединилась к запрету авиаперелетов в Беларусь, хотя это тоже для нее было не совсем выгодно".

В начале июня Украина пригрозила санкциями Беларуси - в том случае, если белорусская авиакомпания "Белавиа" начнет летать в Крым. Гендиректор "Белавиа" в ответ заявил, что это решение может быть принято, только если Беларусь признает Крым частью России.

Закрыть поставки нефтепродуктов из Беларуси на Украину вряд ли получится, потому что у Украины нет более удачной альтернативы, полагает Борнукова: "Фактически у Украины три основных поставщика - Беларусь, потенциально Россия и азербайджанская нефть и нефтепродукты. Проблема в том, что азербайджанские товары немного дороже, и не факт, что они смогут покрыть все потребности. А российские нефтепродукты политически неприемлемы".

"Пока мы видим, что позиции Украины больше [выражаются] в политических декларациях, в вопросах бизнеса они больше основываются на своих экономических интересах", - отмечает советник Тихановской Ковалевский.

Новые и старые друзья Лукашенко

"Раньше Лукашенко мог играть на интересах разных стран. Сейчас есть абсолютный консенсус всех 27 стран ЕС, США, Канады, Великобритании, Норвегии и других стран, что с этим человеком иметь дела нельзя. Эти секторальные санкции показывают, что европейцы и американцы готовы нести какие-то потери для своего бизнеса", - уверен Алехнович.

Экономисты отмечают, что недостаток экономики Беларуси заключается в том, что торговые отношения выстраиваются в одном направлении, поэтому в кризисных ситуациях приходится рассчитывать только на поддержку России.

Поддержка последовала почти сразу после введения санкций - российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова оказывать Беларуси "всестороннюю помощь в условиях санкционного давления и попытках извне расшатать ситуацию".

4 июля белорусский премьер Роман Головченко заявил, что в ближайшие месяцы будет согласован "весь пакет союзных программ по интеграции с Россией". Позднее на ежегодном российском-белорусском форуме регионов страны подписали соглашения на 800 млн долларов - в основном в сфере промышленности и сельского хозяйства. На этом же форуме Путин сказал, что Россия "будет поддерживать белорусских друзей в противостояния санкционным ограничениям".

Россия вливает в Беларусь по разным каналам миллиарды долларов. Очередной кредит на 1,5 млрд долларов Путин пообещал выдать Лукашенко сразу после президентских выборов, которые прошли в Беларуси в августе 2020 года.

Вскоре после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту Путин подтвердил свое намерение перевести Беларуси второй транш этого кредита в 500 млн долларов.

Незадолго до предыдущего раунда санкций глава МИД Беларуси Владимир Макей, как утверждали СМИ, якобы разослал письма министрам иностранных дел стран ЕС с просьбой отказаться от санкций.

"Это была просьба учесть позитивные шаги со стороны режима, - полагает Ковалевский. - Все решения уже были приняты - внутренние согласования были пройдены. Это шаг был запоздалый и очень противоречивый".

После объявленных ЕС секторальных санкций премьер Голавченко заявил, что "внешний мир не заканчивается для Беларуси на Западе", Минск будет искать новых партнеров: "Наши добрые и традиционные друзья и партнеры - это и Россия, и Китай, и государства Центральной Азии, другие страны азиатского региона. Это огромный мир, который нам еще предстоит до конца открыть".

Лукашенко же требовал не допустить "проседания" ни на одном из госпредприятий: "Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем".

Введенные секторальные санкции не будут губительными для белорусской экономики и не приведут к системному кризису, считают аналитики "Локо-Инвест". Однако ограничения на торговлю с ЕС поставят страну в еще большую зависимость от России, которая не только активно торгует с Беларусью, но и предоставляет энергетические субсидии и регулярно выдает республике госкредиты.

По прогнозам S&P Global Ratings, сделанным после введения европейских секторальных санкций, в 2021 году рост белорусской экономики составит 0,5%. Сократить потери, связанные с секторальными санкциями, позволит рост цен на удобрения, предполагают эксперты "Локо-Инвест". А также часть потерь власти, вероятно, постараются компенсировать за счет поддержки России.

"Это важные изменения как среднесрочный вызов. Встает вопрос: будет интеграция с Россией - или в какой-то момент Лукашенко устанет торговаться и будет пытаться стабилизировать ситуацию с ЕС, - рассуждает Полевой. - А Путин из двух зол будет выбирать меньшее - или отпустить Беларусь в объятья Запада, или удерживать рядом с собой, но за это придется платить. Думаю, что вариант "удерживать и платить" [для Кремля будет] предпочтительнее".

В штабе Тихановской согласны с тем, что Россия может пойти на увеличение трат на Беларусь, и опасаются последствий.

"Эти меры показывают, что режим становится все более дорогим. Это также сигнал России, что Лукашенко становится все более токсичным и работать с ним все сложнее, - говорит представитель Ковалевский. - Россия может подставить плечо Лукашенко, но это может стоить очень дорого".

При таком сценарии, отмечает Ковалевский, Россия сможет проталкивать свои "интеграционные идеи", продвигать те инструменты, которые позволят усиливать контроль над политическими, внешнеполитическими, социальными процессами в Беларуси. "Это то, что нас тревожит", - добавляет политик.